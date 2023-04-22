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Участок дороги в Астане перекрыт на ремонт

Участок улицы в Астане перекрыт на ремонт Фото: Zakon.kz
Ремонтные работы по улице Актасты будут проводиться в течение дня 22 апреля, сообщает Zakon.kz.
"Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП города проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна улицы Актасты".акимат Астаны

В связи с этим 22 апреля с 11:00 до 23:00 полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от ул. Горького до ул. Акжар.

Акимат Астаны просит жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторов на дорогах города.

Также в Астане с 22 по 26 апреля на развязке Кошкарбаева – Аль-Фараби ограничат движение.

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