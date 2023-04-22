10-летний мальчик с тяжелыми ожогами перенес 19 операций в Шымкенте

В Шымкенте идет на поправку 10-летний мальчик, перенесший 19 операций после тяжелых ожогов, сообщает Zakon.kz.

Мальчик, который уже полгода находится в больнице, перенес сильный ожог электрическим током, играя на железнодорожном полотне. Историей мальчика поделилось на странице в Facebook Министерство здравоохранения РК.

Инцидент произошел 9 ноября 2022 года возле железнодорожного вокзала в Шымкенте. На сегодняшний день врачи 13 раз провели операцию по замене кожи и 6 некрэктомий (хирургическое вмешательство с целью удаления нежизнеспособных тканей. – Прим. ред.) пациенту, доставленному в критическом состоянии.

Ребенок с полными ожогами тела около трех месяцев находился в реанимационном отделении городской детской клинической больницы и был переведен в палату.

Врач-комбустиолог детской клинической больницы Шымкента рассказывает об этом случае.

"Пациент поступил в больницу 9 ноября 2022 года в крайне тяжелом состоянии. В случае с ребенком размер ожога был большим, 65 процентов. Его состояние улучшилось за время, пока он лечился от ожогов в нашей больнице", – говорит он.

Еще один страшный случай в Шымкенте — врачи извлекли червей из мозга 10-летнего ребенка.