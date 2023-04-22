В связи с опасностью схода лавин, на трех участках дорог в горах Алматы выставлены блокпосты, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС Алматы, в горах сохраняется лавинная опасность.

Выставлены блок-посты по ограничению доступа в зону лавинного риска:

выше плотины Аюсай на автодороге "г.Алматы -Космостанция";

в районе лавиносбора Эдельвейс на автодороге " ГЛК Шымбулак - ледник Туюксу";

в ущельях "Бутаковка", "Кимасар".

С начала лавиноопасного периода на заранее закрытых участках дорог и в труднодоступных местах произошло более 110 случаев самопроизвольных сходов лавин, общим объемом порядка 500 тысяч куб м.

В свою очередь, проведено более 20 профилактических спусков снежных лавин, взрывным методом спущено более 50 тысяч куб м. снежной массы.

Жертв и пострадавших в результате лавин нет. Большинство лавины сошло в труднопроходимых местах, остановились на склонах гор, ущерба также нет.

ДЧС Алматы и Казселезащита настоятельно рекомендуют алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы в ближайшие дни в связи с прогнозом РГП Казгидромет о выпадении осадков. Рекомендуется так же обходить заснеженные склоны гор, отвесные скалы и оползнеопасные участки.

Опасные погодные явления, в частности сильные порывы ветра и гроза ожидаются почти во всех регионах республики.