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Футбольная команда Райана Рейнольдса вышла в Английскую футбольную лигу

Футбольная команда Райана Рейнольдса вышла в Английскую футбольную лигу Фото: Instagram/vancityreynolds
Футбольный клуб Wrexham Association Football Club, которым владеет звезда Голливуда Райан Рейнольдс, впервые за более чем десять лет обеспечил себе продвижение в Английскую футбольную лигу, сообщает Zakon.kz.

В решающей игре Рексхэм обыграл Борхэм Вуд со счетом 3:1.

Начало игры для Рексхэма было неудачным, поскольку на 43-й секунде 90-минутного матча команда пропустила гол, когда Ли Ндлову поразил вратаря. Однако удар головой Эллиота Ли позволил сравнять счет, а два гола звездного нападающего Пола Маллина во втором тайме обеспечили команде комфортную победу.

По словам британских и американских СМИ, на празднование победы собрались голливудские звезды, в частности, каст актеров из фильма "Дэдпул".

Хотя Рексхэм является валлийским клубом, он играет в Английской футбольной лиге и в следующем сезоне сыграет во второй лиге – четвертом и самом низком дивизионе основной профессиональной футбольной системы Англии.

Клуб был основан в 1864 году и претендует на звание самого старого международного футбольного стадиона в мире. Однако он никогда не достиг высот английской Премьер-лиги и играл в Национальной лиге Ванарама, где посещаемость составляет в среднем чуть более 2000 зрителей. В связи с этим игроки часто дополняют свои доходы подработкой.

По приглашению президента Казахстанской федерации футбола Адлета Барменкулова с официальным визитом в Астану прибудет глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

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