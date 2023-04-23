Официант поджег ресторан во время подачи еды в Мадриде

Два человека погибли и еще 10 получили ранения в Мадриде в результате пожара в ресторане, который, как полагают, начался из-за того, что официант поджег блюдо, сообщает Zakon.kz.

Очевидец сообщил, что огонь перекинулся с тарелки на стены и потолок и заблокировал главный выход.

Пожар произошел в итальянском ресторане Burro Canaglia Bar and Resto в районе Саламанка испанской столицы.

Очевидцы утверждали, что пожар начался после того, как официант применил фламбе — технику приготовления, при которой пищу обливают алкоголем перед тем, как поджечь.

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В экстренных службах сообщили, что пожар начался возле входа в ресторан и заблокировал основной путь эвакуации посетителей.

Испанская полиция расследует причины пожара.