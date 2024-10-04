Более 80 клиентов ресторана экстренно эвакуировали во время пожара в Таразе

Фото: пресс-служба МЧС РК

4 октября в Таразе в одном из ресторанов по проспекту Жамбыла разгорелся пожар, сообщает Zakon.kz.

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