Более 80 клиентов ресторана экстренно эвакуировали во время пожара в Таразе
Фото: пресс-служба МЧС РК
4 октября в Таразе в одном из ресторанов по проспекту Жамбыла разгорелся пожар, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, произошло загорание потолочного перекрытия в кухонном помещении.
"Силами МЧС по лестничному маршу эвакуированы 86 человек. Пожар локализован на площади 50 кв. м", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пожар в бане потушили огнеборцы в Костанайской области.
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