Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Более 80 клиентов ресторана экстренно эвакуировали во время пожара в Таразе

пожар в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 18:37 Фото: пресс-служба МЧС РК
4 октября в Таразе в одном из ресторанов по проспекту Жамбыла разгорелся пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, произошло загорание потолочного перекрытия в кухонном помещении. 

"Силами МЧС по лестничному маршу эвакуированы 86 человек. Пожар локализован на площади 50 кв. м", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар в бане потушили огнеборцы в Костанайской области.

Читайте также

пожар в Кокшетау
"Газель" полыхнула открытым пламенем на проезжей части в Кокшетау
В Алматы в результате ДТП с пассажирским автобусом погибла женщина
В Алматы в результате ДТП с пассажирским автобусом погибла женщина
Мертвых фламинго нашли в Мангистау
Мертвых окровавленных фламинго нашли в степи около Актау
Елена Беляева
МЧС РК Жамбылская область Тараз Пожар 2024 год Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей
Безопасность казахстанцев в Израиле: советы и экстренные контакты
Посольство в Израиле обратилось к казахстанцам
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, пандус
Какие налоговые льготы, пособия и выплаты положены людям с инвалидностью в РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: