В Мексике подожгли палатки в которых жили мигранты

Свидетели говорят, что самодельные палатки были преднамеренно подожжены в большом лагере мигрантов в Мексике на границе с Южным Техасом на этой неделе, сообщает Zakon.kz.

Около двух десятков импровизированных палаток подожгли и уничтожили в лагере мигрантов на границе с Техасом на этой неделе, пишет ABC News.

Пожары были устроены в среду и четверг в раскинувшемся лагере с населением около 2000 человек, большинство из которых из Венесуэлы , Гаити и Мексики. Защитники мигрантов заявили, что их облили бензином.

Не сразу было известно, кто виноват в поджоге палаток. Поддерживаемые картелем банды часто вызывают подозрения в любых пограничных нападениях из-за их склонности охотиться на мигрантов и требовать деньги за проезд через их территорию. Но правительственный чиновник предположил, что пожары могли быть устроены группой мигрантов, разочарованных долгим ожиданием пересечения границы.

Сообщений о погибших или серьезных травмах не поступало. Но в малонаселенной части лагеря было сожжено около 25 примитивных укрытий из пластика, брезента, веток и других материалов. Многие из тех, кто там жил, также, по-видимому, потеряли одежду, документы и любые другие вещи, которые могли быть оставлены внутри.

Мигрантам, бежавшим из своих стран за лучшей жизнью часто приходится подвергать себя опасности, чтобы добраться до той или иной страны. Нередки случаи смерти среди таких людей. Чаще всего мигранты тонут на лодках в море или океане, пытаясь пересечь границу вплавь. Недавно двое мигрантов задохнулись в поезде в Техасе.