США планируют использовать ИИ для защиты национальной безопасности
Алехандро Майоркас, секретарь Министерства внутренней безопасности, заявил о намерении лидировать в ответственном использовании ИИ для обеспечения безопасности США и защищать страну от его злонамеренного использования, пишет CNBC.
Он также пообещал проводить строгое тестирование использования ИИ для избежания предвзятости и неравного воздействия, а также обеспечивать ясное объяснение для общественности.
Джейми Горелик, сопредседатель Консультативного совета по национальной безопасности, проведет исследование пересечения ИИ и национальной безопасности и подготовит соответствующие рекомендации.
Ранее Министерство обороны США наняло бывшего сотрудника Google, работавшего над ИИ, в качестве первого советника по искусственному интеллекту, облачным вычислениям, робототехнике и аналитике данных. Это объявление вызвало необходимость принятия мер по ответственному использованию нейросетей для обеспечения национальной безопасности.
Президенту США Джо Байдену посоветовали убедить избирателей в том, что он физически готов к переизбранию.