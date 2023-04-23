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США планируют использовать ИИ для защиты национальной безопасности

США планируют использовать ИИ для защиты национальной безопасности Фото: freepik
Американское Министерство внутренней безопасности заявило о формировании специализированной команды, которая будет исследовать возможности применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) для обеспечения безопасности страны, сообщает Zakon.kz.

Алехандро Майоркас, секретарь Министерства внутренней безопасности, заявил о намерении лидировать в ответственном использовании ИИ для обеспечения безопасности США и защищать страну от его злонамеренного использования, пишет CNBC.

Он также пообещал проводить строгое тестирование использования ИИ для избежания предвзятости и неравного воздействия, а также обеспечивать ясное объяснение для общественности.

Джейми Горелик, сопредседатель Консультативного совета по национальной безопасности, проведет исследование пересечения ИИ и национальной безопасности и подготовит соответствующие рекомендации.

Ранее Министерство обороны США наняло бывшего сотрудника Google, работавшего над ИИ, в качестве первого советника по искусственному интеллекту, облачным вычислениям, робототехнике и аналитике данных. Это объявление вызвало необходимость принятия мер по ответственному использованию нейросетей для обеспечения национальной безопасности.

Президенту США Джо Байдену посоветовали убедить избирателей в том, что он физически готов к переизбранию.

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