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Байдену придется убедить своих избирателей, что работа президентом ему по силам

Байдену придется убедить своих избирателей, что работа президентом ему по силам Фото: Instagram.com/joebiden/
Президенту США Джо Байдена посоветовали убедить избирателей в том, что он физически готов к переизбранию, сообщает Zakon.kz

Как пишет The New York Times, американскому лидеру лучше открыто говорить о своем состоянии, так как есть сомнения и вопросы касающиеся его возраста.

По словам авторов, многие демократы беспокоятся из-за преклонного возраста политика, опасаясь, что он будет слишком стар к концу второго срока.

Издание привело результаты опроса Associated Press-NORC, согласно которым, только 47 процентов респондентов, поддерживающих демократов, одобряют намерение действующего американского лидера баллотироваться на выборах. При этом, среди всех проголосовавших лишь 26 процентов считают целесообразным выдвижение Байдена на второй срок.

Ранее мы уже писали, что Байден планирует баллотироваться на второй срок. Решение он якобы уже принял, но пока не озвучил.

Отметим, что Байдену уже 80 лет и он часто попадает в неловкие ситуации, делает оговорки и путает страны.  

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