Ликвидирована авария на сетях водоснабжения в Алматы

Завершены работы по ликвидации крупной аварии на сетях водоснабжения Турксибского района, передает Zakon.kz.

Аварийными службами выполнены работы по устранению повреждений на водоводе в районе пересечения проспекту Рыскулова и улице Герцена, говорится в сообщении АО "Алматы су".

С 18:00 часов начался запуск воды в сеть района, ведется наполнение трубопровода и опрессовка системы.

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Восстановления подачи воды потребителям в полном объеме ожидается в ближайшие часы.

Жителям домов, пострадавших от аварии, рекомендуется сбросить воды с сантехнических приборов в квартирах и домах до полного осветления воды.

Утром 23 апреля в Турксибском районе начались работы по ликвидации повреждения на крупном водопроводе. В нескольких домах действовало ограничение на подачу воды, также было перекрыто пересечение двух улиц.