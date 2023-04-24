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Законодательство РК

Переход на четырехдневную рабочую неделю разъяснили в Минтруда

Переход на четырехдневную рабочую неделю разъяснили в Минтруда Фото: unsplash
Вводимыми в действие с 1 июля 2023 года дополнениями в Трудовой кодекс не предусматриваются нормы по установлению четырехдневной рабочей недели. Об этом корреспонденту Zakon.kz 24 апреля рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В ведомстве отметили, что в настоящее время можно устанавливать сокращенную (неполную) рабочую неделю с оплатой труда за фактически отработанное время – данный режим устанавливается по согласованию между работодателем и работником (неполная рабочая неделя).

"Вводимыми же в действие с 1 июля нормами предусматривается возможность чередования четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей недели. Например, одна неделя работы с пятидневным графиком работы, вторая неделя – с четырехдневным. Данный график работы может устанавливаться по просьбе работника, но необходимо согласие работодателя".Пресс-служба МТСЗН РК

Таким образом, у работника в четырехдневной рабочей неделе появляется дополнительный день отдыха.

"Данная практика уже применяется отдельными работодателями и соответствует международным стандартам в области труда".Пресс-служба МТСЗН РК

Как отметили в ведомстве, введение данного режима позволяет, с учетом производственного процесса, обеспечить работнику сочетать обязанности по работе с личными и семейными нуждами.

"Работа в таком режиме не влечет для работника ограничений в продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, исчисления трудового стажа и других прав в сфере труда, установленных Трудовым Кодексом, трудовым, коллективным договорами, соглашениями".Пресс-служба МТСЗН РК

20 апреля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения". Документом вносятся важные поправки в Трудовой кодекс РК.

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Согласно поправкам в ряд нормативных правовых актов по вопросам социального обеспечения, в том числе в Трудовой кодекс, в Казахстане с июля 2023 года появится четырехдневная рабочая неделя.

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