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Токаев поздравил назначенных заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана

Поздравил вновь назначенных заместителей Председателя Ассамблеи народа Казахстана Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил вновь назначенных заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана Акбаржона Исмаилова и Аурику Дяк, выразив уверенность, что их солидный опыт поможет в работе на новой ответственной должности, сообщает Zakon.kz.

Президент заслушал отчет заместителя председателя – заведующего Секретариатом АНК Марата Азильханова о ходе подготовки XXXII сессии Ассамблеи, передает Акорда.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сохранение единства и стабильности является главным условием успеха комплексных реформ во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. По его словам, Ассамблея играет особую роль в реализации данной задачи.

Глава государства обратил внимание на важность новых подходов и практических шагов для укрепления взаимопонимания представителей всех этнических групп и дальнейшей консолидации народа Казахстана.

Президент обозначил важные направления работы АНК. Он также сообщил, что на предстоящей сессии Ассамблеи будет затронут ряд важных вопросов идеологического и практического характера.

24 апреля Токаев освободил от должности заместителей председателя АНК Тауфика Каримова и Наталью Дементьеву.

В тот же день президент назначил на эту должность Акбаржона Исмаилова и Аурику Дяк.

Константин Вноровский
Ассамблея народа Казахстана Токаев Касым-Жомарт
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