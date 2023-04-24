УОЗ: смертность в Астане снизилась почти на 30%

Руководитель Управления общественного здравоохранения Астаны Тимур Муратов отметил, что смертность в столице снизилась на 29,7%, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил в ходе коллегии в Алматинской области с участием министра здравоохранения РК Ажар Гиният, передает официальный сайт акимата города.

По словам Тимура Муратова, одним из вызовов, который стоит перед столичной системой здравоохранения, является фактор активного прироста населения, который ежегодно увеличивается в среднем на 40-50 тысяч человек. Несмотря на большую загруженность, в Астане в прошлом году индикатор материнской смертности снизился до 12%, смертность от туберкулеза – на 19%, от болезней системы кровообращения – на 33,5%. Это главный показатель плодотворной работы столичных врачей.

Также руководитель управления рассказал о работе пилотного проекта. В связи с повышенной загруженностью приемных отделений, с целью оптимизации работы медицинских организаций, уменьшения количества обращений в приемные отделения стационаров с 10 января 2023 года в столице заработал проект по организации отделений неотложной помощи (ОНП) в учреждениях ПМСП. В пилотном режиме его внедрили в городских поликлиниках №4, 5, 10.

"За последние годы в организациях ПМСП открылись кабинеты антикоагулянтной терапии и хронической сердечной недостаточности в организациях ПМСП, продолжается работа по охвату программ управления заболеваниями. По онкологической службе налажена работа ситуационных центров, ведется ежемесячный контроль показателей. Также увеличился объем скрининговых исследований", – отметил Тимур Муратов.

В конце марта Бюро национальной статистики привело данные, что Казахстан вернулся к "допандемийному" уровню смертности.