Сборная Казахстана разгромила хоккеистов Южной Кореи

Тотальным поражением для гостей закончился мачт на льду "Барыс-Арены" в Астане во время второй встречи двух сборных перед ЧМ-2023, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за мечтой".

В ночь на 25 апреля завершилась вторая встреча хоккеистов сборной Казахстана и гостей из Южной Кореи. Товарищеский мачт перед чемпионатом мира закончился со счетом 8:2 в пользу наших спортсменов, передает Sports.kz.

Первый период прошел без заброшенных шайб. Зато во втором периоде наши хоккеисты открыли счет уже на четвертой минуте.

Шайбы:

1:0 — 23:17 Омирбеков (Муратов). В равенстве

2:0 — 26:05 Мухаметов (Муратов). В равенстве

2:1 — 31:52 Мин-Ван (Джонг). В равенстве

3:1 — 36:26 Бекетаев (Рымарев). В равенстве

4:1 — 42:39 Бутенко. В равенстве

5:1 — 48:40 Рахманов (Мангысбаев). В равенстве

5:2 — 56:14 Ки-Сун (Ин-Гио). В большинстве

6:2 — 57:03 Старченко (буллит)

7:2 — 57:45 Михайлис (Савицкий). В равенстве

8:2 — 59:17 Омирбеков (Бутенко). В равенстве.

Предыдущая встреча двух сборных закончилась победой казахстанцев, что называется, всухую. Счет игры составил 5:0.



Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Латвии и Финляндии.