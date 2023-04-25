Сборная Казахстана разгромила хоккеистов Южной Кореи
Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за мечтой".
В ночь на 25 апреля завершилась вторая встреча хоккеистов сборной Казахстана и гостей из Южной Кореи. Товарищеский мачт перед чемпионатом мира закончился со счетом 8:2 в пользу наших спортсменов, передает Sports.kz.
Первый период прошел без заброшенных шайб. Зато во втором периоде наши хоккеисты открыли счет уже на четвертой минуте.
Шайбы:
1:0 — 23:17 Омирбеков (Муратов). В равенстве
2:0 — 26:05 Мухаметов (Муратов). В равенстве
2:1 — 31:52 Мин-Ван (Джонг). В равенстве
3:1 — 36:26 Бекетаев (Рымарев). В равенстве
4:1 — 42:39 Бутенко. В равенстве
5:1 — 48:40 Рахманов (Мангысбаев). В равенстве
5:2 — 56:14 Ки-Сун (Ин-Гио). В большинстве
6:2 — 57:03 Старченко (буллит)
7:2 — 57:45 Михайлис (Савицкий). В равенстве
8:2 — 59:17 Омирбеков (Бутенко). В равенстве.
Предыдущая встреча двух сборных закончилась победой казахстанцев, что называется, всухую. Счет игры составил 5:0.
Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Латвии и Финляндии.