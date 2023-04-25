Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жанаозенский комбинат стоимостью более миллиарда тенге вернули государству

Жанаозенский комбинат стоимостью более миллиарда тенге вернули государству Фото: freepik
В 2019 году ТОО "Тазалык-С" в доверительное управление передан государственный комбинат по переработке и захоронению твердых бытовых отходов, сообщает Zakon.kz.

По акту надзора областной прокуратуры акиматом Жанаозена подан иск о приостановлении доверительного договора в Специализированный межрайонный экономический суд, который был полностью удовлетворен. Апелляционной инстанцией решение вышеуказанного суда оставлено без изменения.

"В результате имущественный комплекс с балансовой стоимостью свыше 1 млрд тенге возвращен в коммунальную собственность местного исполнительного органа".Прокуратура Мангистауской области

Как установлено прокуратурой Жанаозена, ТОО не выполнило свои обязательства, ставшие основанием для передачи ей комбината.

В частности, комбинат не обеспечен достаточным количеством специальной техники, не расширено производство по переработке твердо-бытовых отходов, не налажено производство полимерных труб.

14 апреля 2023 года стало известно, что в Косшы участок стоимостью 65 млн тенге вернули государству.

Читайте также

ОТЛК ЕРА: Сильным вызовам противопоставляем максимальные усилия

Freedom покупает cервисы Aviata и Chocotravel

БРК подписал соглашения с чешскими финансовыми институтами

Динара Халдарова
Мангистау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кариму Масимову вынесли приговор
Кариму Масимову вынесли приговор
горы, КНБ, аким Риддера
Важное за день: смерть акима Риддера, иностранец готовил теракт, парковки и тарифы подорожают в Алматы
Переход на четырехдневную рабочую неделю разъяснили в Минтруда
Переход на четырехдневную рабочую неделю разъяснили в Минтруда
нелегалы, пересечение границы, Кудебаев
Непроторенной дорожкой: как Серик Кудебаев мог сбежать от суда и что ждет беглого генерала
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления