Как будут бороться с монополизмом на рынке сотовых операторов

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал, как будут повышать конкуренцию на казахстанском рынке мобильных операторов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопросы ведущего nFactorial Podcast Армана Сулейменова, министр отметил, что в телеком-отрасли сегодня работают три мобильных оператора. Однако два из них, по сути, принадлежат одной и той же квазигосударственной компании, из-за чего произошла монополизация отрасли.

"В 2022 году, когда только начала заседать комиссия по демонополизации, я первым там выступил и предложил демонополизацию телеком-отрасли, чтобы двух мобильных операторов продали и отдали в частные руки. Потому что именно частный бизнес, находясь в конкурентной среде, способен выстроить ту рыночную модель, которая приемлема для пользователей. Конечно, тут важно регулировать и контролировать, но демонополизация – это основной фактор изменений в телеком-отрасли", – сказал Багдат Мусин.

По его словам, сейчас в Мажилисе находятся два законопроекта, которые решат проблему монополии на рынке телеком-операторов.

"Мы возвращаем те нормы, которые были потеряны в периоде десяти лет. В течение этого времени определенные лица делали такие реформы, чтобы отдать все на откуп монопольному положению определенных игроков. Соответственно, нам приходится сейчас править закон для того, чтобы вернуть конкурентность на рынке, все контрольные механизмы, потому что сегодня мы как контролирующий орган, к сожалению, вынуждены утопать в бюрократии перед тем, как выписать штраф или предъявить претензии телеком-операторам", – заявил глава Минцифровизации.

15 января сотовых операторов Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге за предоставление некачественных услуг.

Ранее Багдат Мусин рассказал, когда в аэропортах Казахстана можно будет бесконтактно проходить паспортный контроль.