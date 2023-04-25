Онлайн-шопинг: как обезопасить себя

В последние годы многие бизнес структуры активно развивают индустрию онлайн торговли и открывают все больше каналов интернет-продаж, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в режиме онлайн в любом удобном месте можно приобрести понравившуюся вам вещь, заказать подарок близким, при условии, что у вас есть интернет.

Однако активно развиваются и присущие индустрии электронной коммерции риски и угрозы, в большей части касающиеся кибербезопасности и платежных технологий. Подробнее о них, рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.



Злоумышленники, используя различные уловки и схемы могут за считанные минуты опустошить карманы доверчивых граждан. Финансовые организации неоднократно напоминают гражданам быть особенно бдительными, когда дело касается ввода их персональных данных в сети Интернет. Не рекомендуется оставлять на неизвестных интернет-ресурсах свои ИИН, номера платежных карт или мобильных телефонов. Как правило, на доверенных электронных торговых площадках, не требуется дополнительная загрузка личных документов и ввод избыточного количества персональных данных для совершения операций.

Прежде чем совершать онлайн-покупки, соблюдайте следующие правила безопасности:

1. Проверяйте подлинность интернет-магазинов

Киберпреступники создают поддельные интернет-магазины, похожие внешне на подлинные, или использующие схожие названия известных и крупных магазинов или брендов. Чтобы не натолкнуться на интернет-мошенников, всегда внимательно проверяйте URL-адреса в адресной строке браузера, используйте только сайты, поддерживающие безопасное защищенное соединение (HTTPS) с подтвержденным SSL сертификатом. В адресной строке браузера должна быть иконка замочка перед URL. Она означает, что сайт использует защищенное шифрованием соединение, и обмен данных не происходит в открытом виде. Не стоит доверять магазинам с URL, содержащим цифры, например: http://66.102.7.104@65465.51456jD% – скорее всего, это мошенники.

2. Пользуйтесь собственным устройством связи

Особую опасность представляют общественные точки доступа Wi-Fi. От интернет-шопинга посредством Wi-Fi в интернет-кафе и публичных других мест, где помимо вас пользуются устройствами и другие пользователи, лучше воздержаться. Чаще всего, именно в общественных открытых сетях, злоумышленники выуживают персональные данные граждан. Используйте функции безопасности вашего устройства (установка и своевременное обновление средств антивирусной защиты, использование сложных паролей с периодической их сменой, биометрическая идентификация и подтверждение действий, не храните на компьютере или мобильном устройстве чувствительных данных в открытом виде).

3. Пользуйтесь отдельной картой для онлайн-покупок

Для покупок в интернете – откройте отдельную банковскую карту, которую вы будете использовать исключительно для подобных покупок, и которая не будет привязана к зарплатному или накопительному счету. Перечисляйте деньги на виртуальную карту только непосредственно перед покупкой, а для дополнительной безопасности можете установить для карты дневной лимит.

Если вы разрешаете ребенку пользоваться своим гаджетом, убедитесь в том, что вы вышли из всех аккаунтов, к которым привязана ваша платежная карта, чтобы ребенок не мог случайно совершить онлайн-покупку или скачать платные игры. Рекомендуется использовать настройки дополнительного подтверждения для покупок цифрового контента в Apple Appstore, Google Play и т.п. К сожалению, именно за такие покупки вернуть деньги, скорее всего, будет невозможно или это будет сделать очень тяжело, поскольку факта мошенничества не было.

4. Анализируйте обратную связь от покупателей

Читайте отзывы о товаре не только на сайте магазина, но и через поиск в интернете. Если есть большое количество недовольных или возмущенных качеством товара, сроком доставки, действиями или бездействием работников данного магазина, задумайтесь о целесообразности покупок именно в этом онлайн-магазине. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что многие отзывы могут быть фальшивыми, заказными. Умейте различать реальные отзывы от поддельных.

5. Выбирайте способ оплаты

Чем больше способов оплаты предлагает онлайн-магазин, тем лучше. А еще лучше, если деньги можно оплатить при доставке или наложенным платежом. Но если вы все – таки оплатили онлайн, то после осуществления покупки вам на электронную почту должно прийти подтверждение заказа, подтверждение оплаты, электронный счет, либо фискальный чек. Если этих данных вы не получили, то необходимо самостоятельно связаться с компанией-поставщиком товара/услуги, возможно, произошел технический сбой, а может быть есть основания подозревать, что вы совершили сделку на интернет-странице мошенников. Сохраняйте все чеки и подтверждения оплаты, которые приходят по электронной почте.

Еще один признак, который порой может свидетельствовать о нечистоплотности продавца — это когда для оплаты вам предлагается ввести данные карты прямо на сайте без перехода на специальный платежный шлюз или предлагается всего один вариант: ввести данные карты. Крайне не рекомендуется использовать криптовалютные методы онлайн-расчётов за товары и услуги.

Покупки в Сети имеют массу преимуществ, такие как удобство, экономия времени, широкий выбор, возможность мониторинга и сравнения цен. В большинстве случаев в интернет-магазинах товары стоят намного дешевле, чем в обычном магазине, очень часто проводятся выгодные акции и предоставляются скидки.

Однако, существуют и риски онлайн покупок. Товар, представленный на фотографии в онлайн-магазине, может не соответствовать действительности. Также существенным риском для онлайн-покупок, является вероятность финансового мошенничества – от прямого обмана и кражи ваших денежных средств, до распространения вредоносного программного обеспечения и взлома технических устройств.

Поэтому при совершении любых финансовых операций в сети Интернет, нужно быть бдительным вдвойне.