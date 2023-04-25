Могут ли отменить роуминг в ЕАЭС
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства 25 апреля прокомментировал возможность отмены роуминга в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает корреспондент Zakon.kz.
Багдат Мусин отметил, что роуминг означает присоединение к местным сетям связи зарубежного телефона.
"Его никак не могут отменить технически – это остается всегда: в любой стране мира, когда вы приезжаете с телефоном, вы регистрируетесь и пользуетесь мобильной связью – это и есть роуминг", – добавил он.
Сейчас, по словам министра, речь идет о справедливой тарификации.
"Это вопрос, который обсуждается в рамках ЕАЭС. Но мы должны понимать, что сальдо, то есть в наших мобильных сетях приезжих намного больше, чем уезжающих. Поэтому для наших операторов по тарификации нужно будет смотреть, чтобы они сильно не упали в доходах за счет приезжающей стороны. Мы сейчас рассматриваем предложение в рамках проекта справедливая тарификация внутри ЕАЭС, поэтому будем там находить консенсус и общее решение будем принимать", – заверил Багдат Мусин.
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