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Могут ли отменить роуминг в ЕАЭС

Могут ли отменить роуминг в ЕАЭС Фото: unsplash
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства 25 апреля прокомментировал возможность отмены роуминга в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Багдат Мусин отметил, что роуминг означает присоединение к местным сетям связи зарубежного телефона.

"Его никак не могут отменить технически – это остается всегда: в любой стране мира, когда вы приезжаете с телефоном, вы регистрируетесь и пользуетесь мобильной связью – это и есть роуминг", – добавил он.

Сейчас, по словам министра, речь идет о справедливой тарификации.

"Это вопрос, который обсуждается в рамках ЕАЭС. Но мы должны понимать, что сальдо, то есть в наших мобильных сетях приезжих намного больше, чем уезжающих. Поэтому для наших операторов по тарификации нужно будет смотреть, чтобы они сильно не упали в доходах за счет приезжающей стороны. Мы сейчас рассматриваем предложение в рамках проекта справедливая тарификация внутри ЕАЭС, поэтому будем там находить консенсус и общее решение будем принимать", – заверил Багдат Мусин.

Ранее глава МЦРИАП высказался о вероятности введения детских SIM-карт в Казахстане.

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