Алек Болдуин поблагодарил фанатов за поддержку

Алек Болдуин возобновил съемки фильма "Ржавчина" на Йеллоустонском кино ранчо в Монтане. Это произошло почти через полтора года после смертельного инцидента на съемочной площадке, сообщает Zakon.kz.

Алек Болдуин поблагодарил поклонников за поддержку и поделился новостями со съемочной площадки фильма "Ржавчина", где возобновились съемки после смертельного случая с кинооператором Галиной Хатчинс.

Режиссер Джоэл Соуза, который также был ранен, вернулся к руководству съемочным процессом. Вдовец Хатчинс, Мэтью Хатчинс, теперь является исполнительным продюсером фильма, а также документального фильма о своей покойной жене-кинематографистке.

65-летний актер разместил фотографию, на которой он изображен в костюме.



"Я благодарен за всю поддержку, которую я получил здесь. Хотя мне и горько, но я благодарен за то, что к бывшим актерам и съемочной группе присоединилась новая блестящая и преданная команда, чтобы завершить то, что начали мы с Галиной". Алек Болдуин

Все уголовные обвинения против Болдуина сняли в начале апреля. Работа над гражданским иском, который подала семья Галины Хатчинс, все еще продолжается.

Съемки приостановили 21 октября 2021 года после того, как Галину Хатчинс смертельно ранили на площадке. Реквизитный пистолет, который был в руках у Алека Болдуина, был заряжен боевым патроном.

Ожидается, что производство фильма "Ржавчина" завершится к концу мая.

