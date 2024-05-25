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Суд отклонил просьбу Алека Болдуина снять обвинение о смертельной стрельбе на съемках

Алек Болдуин, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 17:23 Фото: Mark Sagliocco / Getty Images
Судья отклонила просьбу Алека Болдуина снять с него уголовное обвинение, связанное со смертельной стрельбой на съемках фильма "Ржавчина", сообщает Zakon.kz.

Судья Мэри Марлоу Соммер оставила в силе обвинительное заключение, обвиняющее Болдуина по одному пункту обвинения в непредумышленном убийстве в результате смерти кинооператора, 42-летней Галины Хатчинс, в 2021 году. Суд над 66-летним мужчиной должен начаться в июле, пишет Sky News.

Судья штата Нью-Мексико отклонила аргументы защиты о том, что прокуроры нарушили правила разбирательства присяжных, чтобы отвлечь внимание от оправдательных доказательств и свидетелей.

Прокуроры отвергли обвинения и заявили, что Болдуин предпринял "бесстыдные" попытки избежать ответственности, подчеркнув противоречия в своих заявлениях правоохранительным органам, органам регулирования безопасности на рабочем месте и в телевизионном интервью.

Болдуин не признал себя виновным по этому обвинению, максимальное наказание по которому составляет 18 месяцев тюремного заключения.

Его адвокаты заявили после пятничного приговора: "Мы с нетерпением ждем нашего дня в суде".

Специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, которая была ответственной за безопасность на площадке фильма "Ржавчина" в 2021 году, признали виновной в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. При этом женщину случайно застрелил из пистолета актер Алек Болдуин. Дополнительные результаты расследования стали известны в марте 2024 года. 

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