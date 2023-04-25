"Стал героем мема" – Мусин о зависшей трансляции на заседании правительства

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин рассказывал на заседании правительства про пилотный проект "Доступный интернет", но трансляция во время его выступления зависла, сообщает Zakon.kz

На своей странице в Facebook он прокомментировал это видео.

"Сегодня стал героем мема. По сети разошелся забавный ролик о том, как я выступаю на тему качества интернета на фоне прерывающейся трансляции. Все мои друзья посчитали нужным обязательно мне его переслать. Спасибо, учитывая ситуацию, это действительно смешно", – написал Багдат Мусин.

Глава Минцифры также поделился основными пунктами своего сегодняшнего выступления. Он рассказал, что в более 3 тыс. сел проведут 60 тыс. км оптики, 504 аула подключат к интернету через спутники. В целом население и бизнес обеспечат высокоскоростным интернетом не менее 100 Мбит/с.



Кроме того, устаревшие ADSL технологии заменят на современные высокоскоростные технологии доступа к интернету.

"В 3,4 тыс. школ будет увеличена скорость интернета. На сегодняшний день скорость подняли в более чем 3 тыс. школ. До 2027 года включительно 17 тыс. автодорог республиканского и областного значения будут покрыты мобильным интернетом. А через четыре года города республиканского значения будут покрыты сетью 5G на 75%, а областные центры – на 60%", - добавил Багдат Мусин.

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