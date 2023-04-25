Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Стал героем мема" – Мусин о зависшей трансляции на заседании правительства

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин рассказывал на заседании правительства про пилотный проект "Доступный интернет", но трансляция во время его выступления зависла, сообщает Zakon.kz

На своей странице в Facebook он прокомментировал это видео.

"Сегодня стал героем мема. По сети разошелся забавный ролик о том, как я выступаю на тему качества интернета на фоне прерывающейся трансляции. Все мои друзья посчитали нужным обязательно мне его переслать. Спасибо, учитывая ситуацию, это действительно смешно", – написал Багдат Мусин.

Глава Минцифры также поделился основными пунктами своего сегодняшнего выступления. Он рассказал, что в более 3 тыс. сел проведут 60 тыс. км оптики, 504 аула подключат к интернету через спутники. В целом население и бизнес обеспечат высокоскоростным интернетом не менее 100 Мбит/с.

Кроме того, устаревшие ADSL технологии заменят на современные высокоскоростные технологии доступа к интернету.

"В 3,4 тыс. школ будет увеличена скорость интернета. На сегодняшний день скорость подняли в более чем 3 тыс. школ. До 2027 года включительно 17 тыс. автодорог республиканского и областного значения будут покрыты мобильным интернетом. А через четыре года города республиканского значения будут покрыты сетью 5G на 75%, а областные центры – на 60%", - добавил Багдат Мусин.

Как в Казахстане планируют остановить "серый" импорт смартфонов читайте по ссылке.

Читайте также

Восстановить из руин: как сейчас выглядит сгоревшее здание акимата Алматы и когда его достроят

Скопление фур на трассе в Жамбылской области прокомментировали в акимате

Автопарк Тараза пополнился новыми автобусами

Тамила Языкова
МЦРИАП Мусин Багдат Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кариму Масимову вынесли приговор
Кариму Масимову вынесли приговор
Разработаны правила назначения выплаты на погребение
В Казахстане разработали новые правила назначения выплаты на погребение
Казахстан студент ЧВК "Вагнер" Министерство обороны
Вступивший в ЧВК "Вагнер" казахстанец не мог служить в ВС РК
нелегалы, пересечение границы, Кудебаев
Непроторенной дорожкой: как Серик Кудебаев мог сбежать от суда и что ждет беглого генерала
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления