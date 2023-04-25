Пыльная буря, заморозки и гроза ожидаются в девяти областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана на 26 апреля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На севере, востоке, в центре Жетысуской области ветер северо-восточный порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Ночью на севере, в горных районах области ожидаются заморозки -2-7. В Талдыкоргане ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, юге, днем на востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, ночью в центре, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидается гроза.



Днем на юге Атырауской области ожидается временами сильный дождь. На большей части области гроза. Ночью на востоке области пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северный ночью на востоке, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с.



На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20, днем временами 23 м/с. В Туркестане ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20, днем временами 23 м/с.



В Актюбинской области ветер юго-восточный ночью на юге, западе, днем на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15 м/с.



На большей части Мангистауской области ожидается гроза. На северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на северо-востоке области 15-20 м/с. В Актау ожидается гроза.



В Кызылординской области сохраняются ветер восточный ночью в центре, на востоке области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, в центре, на востоке области порывы 25 м/с, пыльная буря. В Кызылорде сохраняются ветер восточный 15-20 м/с, пыльная буря.



На севере, западе Павлодарской области ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.



Днем на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.



Ранее сообщалось, что неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы и Астане.

