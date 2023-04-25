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Храму в Алматинской области подарили икону китайских новомучеников

подарок Фото: Казанский приход
25 апреля в храм в честь Казанской иконы Божией Матери в поселке Коктал Алматинской области была передана икона кисти художника Александра Черепанова "Собор святых мучеников китайских", сообщает Zakon.kz.

Икону – дар общественного фонда "Апостол" – принял настоятель Казанского храма иеромонах Аверкий (Белов). Он рассказал, что трагические события, которым посвящена икона, происходили в Китае, который находится на расстоянии четырех десятков километров от поселка Коктал.

"История появления иконы такова. В начале XX века в Пекине проживали несколько сотен православных христиан – этнических китайцев, предки которых приняли веру от священнослужителей, прибывших в Китай в XVIII столетии из России. В 1900 году в Китае началось "Боксерское восстание", целью которого была борьба с иностранным влиянием в стране. Одним из лозунгов повстанцев-ихэтуаней стала борьба с христианской Церковью и обращенными в христианство китайцами. В ходе кровавых гонений были убиты свыше 30 тыс. христиан разных конфессий, не отрекшихся от Христа", – рассказал настоятель.

Как уточняется, позже было опознано 222 убитых из православных христиан. Их мощи были собраны и погребены в крипте новопостроенного храма Всех святых мучеников в Пекине (в годы "культурной революции" в Китае (1966-1976) этот храм был разрушен, а его крипта затоплена).

подарок

Фото: Казанский приход

В 1902 году китайские мученики были канонизированы. Китайским новомученикам еще до 1917 года была составлена особая служба и написана икона. По образцу старинной иконы китайских новомучеников художник Александр Черепанов выполнил образ для Казанской церкви в селе Коктал.

Празднование Собора новомучеников китайских совершается в день начала избиения христиан в Пекине – 24 июня по новому стилю.

Отметим, что 25 апреля православные празднуют Радоницу – день поминовения усопших.

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