В Акмолинской области трудоустроили 7000 молодых людей

В прошлом году молодежными ресурсными центрами Акмолинской области было проведено 12 тыс. консультаций по трудоустройству, нашли постоянное место работы 7 тыс. человек по месту жительства.

Как отметила руководитель отдела консультации и работы с молодежью категории NEET МРЦ области Макпал Жанарисова, с начала года в Центр обслуживания молодежи в поисках работы обратились 193 человека. Из них 156 молодых людей получили онлайн- и офлайн-консультацию по вопросу трудоустройства, 25 – по открытию жилищного депозита и 21 – по вопросу порядка поступления на государственную службу.

"В этом году молодежными ресурсными центрами Акмолинской области оказано 906 консультаций по трудоустройству, из них трудоустроены на постоянные рабочие места – 472, из категории NEET – три человека", – рассказала она.

Фото: Темирлан Кабулов

Сообщается, что специалистами ведется консультация и трудоустройство молодежи по своему району и городу на постоянные рабочие места.



"Общее количество консультаций по трудоустройству за первый квартал 2023 года составило 906. Из них трудоустроено на постоянные рабочие места 472, из категории NEET – три человека", – проинформировала Макпал Жанарисова.

Стоит отметить, что в целях оказания информационно-консультативной помощи для молодежи при Молодежном ресурсном центре Акмолинской области функционирует Центр обслуживания молодежи, который стал площадкой оказания бесплатной консультации по юридическим вопросам, по государственным программам трудоустройства и занятости молодежи, ипотечного кредитования и открытию своего дела.

Работа центра не ограничивается только деятельностью его сотрудников. Согласно графику приема, молодежь также консультируют специалисты Центра занятости Кокшетау и Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области. Работа ведется на постоянной основе.

Согласно плану мероприятий Молодежного ресурсного центра области, ежеквартально будут проводиться ярмарки вакансий для молодежи.

Автор: Алма Байгужина