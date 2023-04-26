Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в семи городах Казахстана

Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в семи городах Казахстана Фото: unsplash
Астанчан, алматинцев и жителей пяти городов Казахстана синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях, сообщает Zakon.kz.

В РГП "Казгидромет" уточнили, что неблагоприятные метеорологические условия ожидаются сутки 27 апреля 2023 года в Темиртау, Караганде, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Алматы, ночью 27 апреля – в Астане.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Новость по теме

В Казахстане похолодает в ближайшие три дня

Ранее сообщалось, что неблагоприятные метеорологические условия ожидаются 25 апреля 2023 года в Алматы и Астане.

Читайте также

"Манчестер Сити" – "Арсенал": чемпион АПЛ определится на "Этихаде"

Депутат призвал правительство менять правила господдержки для предприятий

Депутат требует раскрыть доходы владельцев месторождений в Казахстане

Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кариму Масимову вынесли приговор
Кариму Масимову вынесли приговор
Разработаны правила назначения выплаты на погребение
В Казахстане разработали новые правила назначения выплаты на погребение
какие размеры пособия получают многодетные семьи в 2023 году
Какие размеры пособий получают многодетные семьи в 2023 году
Филипп Киркоров рассказал, что его держит в России
Филипп Киркоров рассказал, что его держит в России
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления