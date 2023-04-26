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Джиган и Оксана Самойлова записали видеообращение к фанатам

Джиган и Оксана Самойлова записали видеообращение к фанатам Фото: Instagram/iamgeegun
Российский рэп-исполнитель Денис Устименко-Вейнштеин (более известный под сценическим именем Джиган) и блогер Оксана Самойлова заявили о воссоединении, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 25 апреля 2023 года, в Instagram-Stories Самойлова заинтриговала своих фолловеров тем, что хочет им что-то рассказать. После она написала, что есть новости, "которые, возможно, кого-то порадуют или кого-то огорчат".

Джиган и Оксана Самойлова помирились

Фото: Instagram/samoylovaoxana

Затем блогер опубликовала совместное видеообращение с мужем.

"Мы абсолютно неидеальная пара, мы чуть не развелись два раза, но мы вместе. Это жизнь, просто все невзгоды нам приходится проживать на виду у всех, к сожалению или к счастью", – написала Оксана Самойлова.

"Мы помирились, у нас все хорошо!" – сказал радостный Джиган и обнял жену.

По словам Оксаны, они с мужем помирились примерно полторы недели назад.

"Просто послезавтра (27 апреля. – Прим. ред.) у меня день рождения, и уже откладывать было просто некуда. Мы помирились где-то полторы, наверное, недели назад. И просто если бы он появился на днюхе, это было бы еще более странно. Так что пришлось об этом сообщить вам сегодня (25 апреля. – Прим. ред.)", – объяснила Самойлова.

Также она в шутку отметила, что ее подписчикам снова придется привыкать видеть мужа в ее Instagram-Stories.

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В конце марта 2023 года Оксана Самойлова заявила, что они с мужем Джиганом не живут вместе. Это произошло после каникул за границей. Позднее рэп-исполнитель обратился к жене через соцсети – он написал: "Прости меня, Кара".

Динара Халдарова
Россия Интересное
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