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Фигурист Роман Костомаров испытывает сложности с реабилитацией

Фигурное катание Состояние здоровья Фото: Instagram/kostomarovroman_
Состояние здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова остается стабильным последние несколько дней. Но, как отмечают близкие спортсмена, ему трудно даются упражнения по реабилитации, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают источники из окружения российского фигуриста, сейчас с Романом работают лучшие специалисты по реабилитации. Они усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения. Также близкие отмечают, что состояние олимпийского чемпиона стабильно держится на одном уровне последние дни, пишет РБК

Ранее передавали, что Костомаров пробудет в больнице еще около трех месяцев из-за подготовки к протезированию. К тому же фигуристу предстоит перенести несколько операций перед протезированием.

Фигурист Роман Костомаров находится в одной из московских больниц с 10 января. Его госпитализировали с диагнозом пневмония, ряд осложнений в течение этого времени привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

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