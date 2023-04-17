Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Роману Костомарову проведут несколько операций перед протезированием

спортсмен, реабилитация Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову предстоит перенести несколько операций перед протезированием, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал 17 апреля источник ТАСС, у Романа будет еще несколько операций перед протезированием. После этого ожидается реабилитация.

"Он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет. Он хочет покинуть больницу сам", – сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что врачи оценивают состояние фигуриста как стабильное. Его готовят к протезированию, однако выписывать пока не планируют. 

Известный фигурист попал в больницу 10 января с двусторонней пневмонией. В начале февраля Костомарову ампутировали обе стопы. Позже стало известно, что у фигуриста поражена четверть головного мозга, а затем СМИ узнали об инсульте у Костомарова.


Читайте также

Казахстанские хоккеистки начали с поражения Чемпионат мира-2023 в Корее

Капитан "Астаны" Алексей Луценко провел ударную неделю на World Tour

Казахстанские гимнастки завоевали две медали на Кубке мира в Ташкенте

Ирина Лукичева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Гороскоп: кому будет везти на следующей неделе
Гороскоп: кому повезет на следующей неделе
Главное к утру: непогода, стрельба в Алматы и гумпомощь для Афганистана
Главное к утру: непогода, стрельба в Алматы и гумпомощь для Афганистана
25 лет поисков: дочь нашла отца в Костанайской области
25 лет поисков: дочь нашла отца в Костанайской области
Тысячи людей вышли на улицы Праги
Тысячи людей вышли на улицы Праги
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления