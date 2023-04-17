Роману Костомарову проведут несколько операций перед протезированием

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову предстоит перенести несколько операций перед протезированием, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал 17 апреля источник ТАСС, у Романа будет еще несколько операций перед протезированием. После этого ожидается реабилитация.

"Он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет. Он хочет покинуть больницу сам", – сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что врачи оценивают состояние фигуриста как стабильное. Его готовят к протезированию, однако выписывать пока не планируют.

Известный фигурист попал в больницу 10 января с двусторонней пневмонией. В начале февраля Костомарову ампутировали обе стопы. Позже стало известно, что у фигуриста поражена четверть головного мозга, а затем СМИ узнали об инсульте у Костомарова.



