Дожились: Байден забыл свой возраст

Во время обращения к гражданам Америки президент США Джо Байден заявил, что не помнит, сколько ему лет, сообщает Zakon.kz

По информации "ПолитРоссия" Байден заявил, что не сможет назвать свой возраст.

"Что касается моего возраста, я даже не могу сказать, наверное, сколько мне лет. Даже цифру не могу назвать. Она у меня не фиксируется. Но одно могу сказать, что людям предстоит узнать, они увидят предвыборную гонку и примут решение: победить мне или нет". Джо Байден

Другие СМИ сообщают, что у Байдена вновь заметили шпаргалку во время выступления.

На ней были написаны все вопросы журналистов, которые они задавали, а также небольшой профайл о каждом из сотрудников СМИ.

Кроме того, 80-летнему президенту США дали листочек с указанием всех, кто участвует в пресс-конференции, первым номером значилось: "Ты".

Ранее Байден объявил, что намерен баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. На момент следующих выборов Байдену будет уже 82 года.