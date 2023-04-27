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Дожились: Байден забыл свой возраст

Дожились: Байден забыл свой возраст Фото: скриншот с видео
Во время обращения к гражданам Америки президент США Джо Байден заявил, что не помнит, сколько ему лет, сообщает Zakon.kz

По информации "ПолитРоссия" Байден заявил, что не сможет назвать свой возраст.

"Что касается моего возраста, я даже не могу сказать, наверное, сколько мне лет. Даже цифру не могу назвать. Она у меня не фиксируется. Но одно могу сказать, что людям предстоит узнать, они увидят предвыборную гонку и примут решение: победить мне или нет".Джо Байден

Другие СМИ сообщают, что у Байдена вновь заметили шпаргалку во время выступления.

На ней были написаны все вопросы журналистов, которые они задавали, а также небольшой профайл о каждом из сотрудников СМИ.

Кроме того, 80-летнему президенту США дали листочек с указанием всех, кто участвует в пресс-конференции, первым номером значилось: "Ты".

Ранее Байден объявил, что намерен баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. На момент следующих выборов Байдену будет уже 82 года.

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