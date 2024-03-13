Джо Байден забыл, сколько лет он работает на президентском посту

Президент США Джо Байден снова оконфузился, перепутав, сколько он работает в своей должности, сообщает Zakon.kz

Как пишет РИА Новости, Байден возглавил США в январе 2021 года, а во время своей речи он заявил, что четыре года назад на этой неделе он занял должность.

"Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность", – сказал Байден в городе Милуоки. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.

Срок 46-го президента США начался 20 января 2021 года после принятия присяги на инаугурации. С этой даты еще не прошло четыре года.

Ранее профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари заявил, что президент США Джо Байден действительно демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции без надежды на улучшение.



