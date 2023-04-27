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Что олицетворяет паспорт Казахстана, рассказал Токаев

Казахстан паспорт Токаев Фото: Zakon.kz
На открытии XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанский паспорт сегодня олицетворяет прогрессивные ценности, на которых основано наше единство и согласие, сообщает Zakon.kz.

Президент выступил на открытии сессии и отметил, что "наш бирюзовый паспорт и небесно-голубой флаг – вот реальные символы нашей идентичности, обусловленные самой историей и находящие живой отклик в сердцах миллионов людей". 

"Наш паспорт дает человеку полный объем прав и обязанностей, связанных с гражданством Республики Казахстан, вне зависимости от этнического происхождения, религиозных взглядов, социального статуса. Обладать нашим паспортом – значит быть гражданином уважаемой на международной арене страны, иметь возможность беспрепятственно посещать все страны и ощущать себя неотъемлемой частью современного мира. И это значит всегда и везде чувствовать себя под защитой своего государства. Паспорт Казахстана олицетворяет прогрессивные ценности, на которых основано наше единство и согласие".Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что небесно-голубой флаг Казахстана ярко воплощает в себе священную независимость и многовековую государственность.

"Всякий раз, когда наш стяг возносится ввысь на крупнейших международных спортивных соревнованиях и других подобных мероприятиях, нас всегда переполняет чувство гордости за свою страну".Касым-Жомарт Токаев

В Астане проходит очередная XXXII сессия АНК с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева. 

22 сентября 2022 года Токаев утвердил концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022-2026 годы. XXXI сессия Ассамблеи прошла 28 апреля 2021 года.

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