Президент: Межэтнические и языковые провокации будут жестко пресекаться

Выступая на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана, Касым-Жомарт Токаев отметил, что все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жестко пресекать в рамках закона, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что необходимо решительно пресекать любые провокации, нацеленные на подрыв нашего единства и согласия.

"Мы видим, как в публичном поле заметно увеличилось количество разного рода фальсификаций или фейков и деструктивных публикаций. В подавляющем большинстве их авторы не имеют ничего общего с Казахстаном, пытаясь посеять семена раздора в нашем обществе, действуя при этом из-за рубежа. Их риторика и действия направлены на создание атмосферы недоверия, разжигание розни между людьми, на подрыв государственной безопасности". Касым-Жомарт Токаев

С учетом таких тенденций любой инцидент, имевший криминальный или бытовой характер, усилиями недоброжелателей, по словам президента, может быть перенесен в межэтническую плоскость и привести к тяжелым последствиям. Ответственные граждане должны противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма, быть деликатными и в то же время жесткими, быть, в конечном счете, справедливыми.

"Все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жестко пресекать в рамках закона. Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Комитет национальной безопасности будут держать этот вопрос на особом контроле и действовать согласно закону. При этом каждый гражданин нашей страны должен осознавать ответственность за свои слова и действия. Нельзя поддаваться эмоциям, "вестись" на повестку вражды и ненависти. Чужие информационные войны и идеологические споры нам не нужны". Касым-Жомарт Токаев

В Астане проходит очередная XXXII сессия АНК с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева.

22 сентября 2022 года Токаев утвердил концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022-2026 годы. XXXI сессия Ассамблеи прошла 28 апреля 2021 года.