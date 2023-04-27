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Президент поручил правительству сделать доклад по состоянию процесса нациестроительства

Казахстан АНК Токаев Фото: akorda.kz
Президент, выступая на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана 27 апреля, отметил, что безразличное отношение государственных органов к научным рекомендациям – это большая тема для серьезного разговора, сообщает Zakon.kz.

Для повышения эффективности государственной политики, по словам Касым-Жомарта Токаева, необходим комплексный анализ.

"Правительству до конца года следует подготовить аналитический доклад с анализом текущего состояния процесса нациестроительства с соответствующими актуальными рекомендациями. Необходимо уделить особое внимание научным исследованиям по этой проблематике. Безразличное отношение государственных органов к научным рекомендациям, зачастую остающимся без обратной связи, это, в целом, большая тема для серьезного разговора".Касым-Жомарт Токаев

Он поручил профильным министерствам, Академии государственного управления разработать конкретные предложения по повышению качества и практической отдачи от научно-аналитической работы.

В Астане проходит очередная XXXII сессия АНК с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева. 

22 сентября 2022 года Токаев утвердил концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022-2026 годы. XXXI сессия Ассамблеи прошла 28 апреля 2021 года.

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Жадра Жулмухаметова
Ассамблея народа Казахстана Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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