Президент поручил правительству сделать доклад по состоянию процесса нациестроительства

Фото: akorda.kz

Президент, выступая на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана 27 апреля, отметил, что безразличное отношение государственных органов к научным рекомендациям – это большая тема для серьезного разговора, сообщает Zakon.kz.

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