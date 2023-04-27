Президент Южной Кореи спел песню на государственном ужине с Джо Байденом
Визит президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Белый дом завершился на высокой ноте, когда он под бурные аплодисменты исполнил песню Дона Маклина "Американский пирог", сообщает The Guardian.
Юн находится с шестидневным государственным визитом в Вашингтоне. Президенты стран обсуждали ситуацию на полуострове. На ужине президент Южной Кореи поделился своей любовью к американской музыке.
"Мы знаем, что это одна из ваших любимых песен, "American Pie". Мы хотим услышать, как вы ее поете".Джо Байден
Юн пропел первые несколько строк песни а капелла, вызвав аплодисменты и восхитив Байдена и первую леди Джилл Байден.
Unexpected moment at the state dinner when the president of South Korea sings “American Pie.” pic.twitter.com/Dus6BiBU9E— Jeff Mason (@jeffmason1) April 27, 2023
Байден сказал Юну, что автор песни "American Pie" Дон Маклин не смог приехать в Белый дом, чтобы присоединиться к ним, но прислал гитару с автографом, которую президент США подарил южнокорейскому лидеру.