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Президент Южной Кореи спел песню на государственном ужине с Джо Байденом

президенты США и Южной Кореи Фото: wikimedia
Юн Сок Ёль поразил президента США исполнением хита 1970-х годов, после чего ему подарили гитару с автографом автора песни "American Pie" Дона Маклина, сообщает Zakon.kz.

Визит президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Белый дом завершился на высокой ноте, когда он под бурные аплодисменты исполнил песню Дона Маклина "Американский пирог", сообщает The Guardian.

Юн находится с шестидневным государственным визитом в Вашингтоне. Президенты стран обсуждали ситуацию на полуострове. На ужине президент Южной Кореи поделился своей любовью к американской музыке.

"Мы знаем, что это одна из ваших любимых песен, "American Pie". Мы хотим услышать, как вы ее поете".Джо Байден

Юн пропел первые несколько строк песни а капелла, вызвав аплодисменты и восхитив Байдена и первую леди Джилл Байден.


Байден сказал Юну, что автор песни "American Pie" Дон Маклин не смог приехать в Белый дом, чтобы присоединиться к ним, но прислал гитару с автографом, которую президент США подарил южнокорейскому лидеру.

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