Президент Южной Кореи спел песню на государственном ужине с Джо Байденом

Визит президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Белый дом завершился на высокой ноте, когда он под бурные аплодисменты исполнил песню Дона Маклина "Американский пирог", сообщает The Guardian.

Юн находится с шестидневным государственным визитом в Вашингтоне. Президенты стран обсуждали ситуацию на полуострове. На ужине президент Южной Кореи поделился своей любовью к американской музыке.

Юн пропел первые несколько строк песни а капелла, вызвав аплодисменты и восхитив Байдена и первую леди Джилл Байден.

Unexpected moment at the state dinner when the president of South Korea sings “American Pie.” pic.twitter.com/Dus6BiBU9E