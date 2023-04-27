Увеличить квоту экспорта нефти Кызылординской области предложил сенатор

Разрешить нефтяникам Кызылординской области продавать больше нефти за рубеж предложил сенатор Руслан Рустемов в своем депутатском запросе, сообщает Zakon.kz.

По информации парламентария, нефтедобывающие компании Кызылординской области реализуют 80% произведенных нефтепродуктов на внутренний рынок, и лишь 20% – уходит на экспорт. При этом стоимость барреля нефти на внутреннем рынке в 2,5 раза ниже мировых цен. А значит нефтяники недополучают значительные суммы.



"С 2017 года Минэнерго придерживается позиции, что вопрос увеличения квоты экспорта нефти в Кызылординскую область технически возможен только после запуска проекта реверса "Кенкияк-Атырау". Этот проект должен был снизить нагрузку по поставкам нефти на внутренний рынок с 80% до 50% для недропользователей Кызылординской области. Однако, несмотря на то, что указанный реверс не был реализован в 2021 году, в Минэнерго говорят, что возможности увеличения квоты нет, в связи с истощением запасов нефти в Кызылординской области". Руслан Рустемов

Положительный итог рассмотрения этого вопроса со стороны Правительства, по его словам, позволит решить ряд насущных социальных проблем Кызылординской области.

Ранее пресс-служба Министерства энергетики РК заявила о том, что Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует дополнительно сократить добычу, начиная с мая 2023 года.