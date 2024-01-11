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Переписать учебники истории предлагает сенатор

Казахстан Дархан Кыдырали Фото: пресс-служба правительства РК
Сенатор Дархан Кыдырали в своем депутатском запросе предложил переписать учебники истории, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что Тюркская академия проводила исследование Улуса Джучи, организовывала экспедиции, проводила собрания в ЮНЕСКО.

"Надеемся, что многотомник истории Казахстана завершится в этом году. Также представят новые данные, касающиеся Улуса Джучи. Предпочтительнее было бы переписать школьные учебники на основе этого многотомника, в нем должно быть подчеркнуто, что Джучи является предком казахских ханов. К примеру, в учебнике для 6-7 классов государству Могулистан посвящен один параграф. В учебнике для 10 класса – всего 4-5 строк. Известно, что на земле великих могулов, где проходил знаменитый Таласский курултай, было основано Казахское ханство. Таким образом, следует привести эту дисциплину в методологическую последовательность и отдать приоритет изучению образования нашей государственности".Дархан Кыдырали

По его мнению, не случайно в 2024 году Национальный курултай пройдет в Атырау – неподалеку от столицы великого Улуса – Сарайшык.

"Важным является также проведение фундаментальных исследований Улуса Джучи, создание специального музея собраний певцов-жырау, братских стран в Улытау, проведение конкурса "Идеге", включение памятных комплексов в Улытау в список мемориального наследия ЮНЕСКО, Всемирные игры кочевников, которые проходят в нашей стране, – это большая возможность для пропаганды Джучи. Очевидно, что вся эта деятельность положительно повлияет на формирование исторического сознания через изучение, пропаганду цивилизации Великой степи".Дархан Кыдырали

24 июля 2023 года в Комитете среднего образования Министерства просвещения сообщили, что в настоящее время 80% учебников переведены в цифровой формат. Глава комитета уточнил, что в 2024 году планируется 100% охват дисциплин цифровыми учебниками.

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