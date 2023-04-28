Женщина, выбросившая новорожденного в мусорный бак Уральска, воспитывает трех детей

Стало известно, что женщина, выбросившая новорожденного мальчика в мусорный бак в одном из дворов Уральска, уже растит трех малолетних детей, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что женщине 25 лет, она в разводе и живет с мамой и отчимом. На момент рождения малыша, у нее уже было трое детей, все дети дошкольного возраста. Об этом пишет издание "Мой город".

Историю молодой мамы рассказала специалист регионального ресурсного центра "Ана Уйi" Замзагуль Шканова. По ее словам, женщина уже обращалась за помощью в кризисный центр когда была беременна третьим ребенком, там ей оказали помощь.

"У нее у самой проблемы со здоровьем, а во время беременности и вовсе наверное была в депрессии и испытывала сильный стресс. С супругом она разведена, он верующий человек. Со слов женщины, мужчина платил алименты не регулярно, но она получала АСП". Замзагуль Шканова

24 апреля 2023 года в Уральске в одном из мусорных баков был найден младенец. Нашла малыша женщина, которая услышала плач и подумала, что в урне пищит котенок. По ее словам, он сильно плакал, был без одежды. Ребенка экстренно госпитализировали в городскую многопрофильную больницу, а в полиции завели уголовное дело по статье 119 уголовного кодекса, "Оставление в опасности". Мать младенца установили. Ей грозит наказание в виде штрафа до 100 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 45 суток.

Позднее медики рассказали, что состояние малыша – средней тяжести за счет признаков интоксикации (отравления), гипотермии (переохлаждения) и гипогликемии (снижения концентрации глюкозы в крови).