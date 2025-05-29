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Общество

В Кызылординской области мать оштрафовали за пьянство сына-подростка

подросток, суд, штраф , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 01:52 Фото: pixabay
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Кызылординской области 29 мая привлек к административной ответственности местную жительницу за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, 15 апреля 2025 года в поселке Титова был зафиксирован факт пребывания несовершеннолетнего сына гражданки К. в состоянии легкого алкогольного опьянения. Как установлено, подросток находился под воспитанием матери, которая допустила совершение им правонарушения.

В суде женщина признала свою вину и пообещала, что подобное не повторится. По итогам рассмотрения дела, она признана виновной по части 3 статьи 127 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и оштрафована на сумму 55 048 тенге.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Кызылординской области подросток ударил ножом сверстника и получил шесть лет колонии. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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