Алматинец прятал арсенал оружия на съемной квартире

Фото: polisia.kz

Арсенал оружия алматинец прятал на съемной квартире, где он жил. В незаконном хранении огнестрельного оружия подозревается гражданин А., 1995 года рождения, сообщает Zakon.kz.

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