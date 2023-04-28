Алматинец прятал арсенал оружия на съемной квартире
Фото: polisia.kz
Арсенал оружия алматинец прятал на съемной квартире, где он жил. В незаконном хранении огнестрельного оружия подозревается гражданин А., 1995 года рождения, сообщает Zakon.kz.
В его съемном жилище нашли и изъяли гладкоствольное ружье, два нарезных ружья, пневматический пистолет, порядка 400 патронов разного калибра.
"По предварительной версии, это оружие могло быть добыто криминальным путем. Назначена соответствующая экспертиза. Вместе с тем, установлено, что гражданин А. также подозревается в хулиганстве с применением оружия", – отметил начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.
Фото: polisia.kz
Обстоятельства устанавливаются. Подозреваемый взят под стражу. Уголовные дела расследуются по ч. 3 статьи 287 и ч. 3 статьи 293 УК РК.
До 345 тыс. тенге могут выплатить казахстанцам за добровольно сданное оружие.
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