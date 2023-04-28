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Инцидент в школе Кызылорды прокомментировали в Управлении образования

Инцидент в школе Кызылорды прокомментировали в Управлении образования Фото: gov.kz
Подробности инцидента произошедшего в частной школе-лицее, где ученица получила травму позвоночника, прокомментировали в Управлении образования Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

20 апреля 2023 года учащаяся 4-го класса частной инновационной школы-лицея "Зияткер"  города Кызылорда, во время обеденного перерыва получила травму, когда трое детей играли, заталкивая друг друга в шкаф.

"После происшествия родители школьницы были поставлены в известность, и ее на скорой помощи доставили в областную детскую больницу". Управление образования Кызылординской области

В сообщении ведомства указывается, что после инцидента специалисты областного и городского управления образования провели специальное расследование. Встретились с матерью ученицы в больнице, а также с директором школы, классным руководителем, заместителем по воспитательной работе, фельдшером. С согласия матери узнали о состоянии ребенка от лечащего врача и побеседовали с ним.

В связи с инцидентом администрация школы предложила материальную помощь для лечения, бесплатное продолжение его обучения, а также услуги специального репетитора. Однако родители ребенка отказались от этой помощи и заявили, что жалоба будет разрешена только в рамках закона.

Сегодня, 28 апреля дело направлено в суд, проводятся следственные действия.

Ранее двое детей погибли от угарного газа в Костанайской области.

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Константин Вноровский
Кызылорда
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