В Казахстане выросли налоговые поступления в консолидированный бюджет за 1 квартал

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Казахстана за 1 квартал 2023 года составили 5,7 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

Налоговые поступления в Консолидированный бюджет (Государственный бюджет+Национальный фонд) за 1 квартал 2023 г. составляют 5 667,3 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 21,4% (998,0 млрд тенге), в том числе:

в республиканский бюджет поступило 3 176,7 млрд тенге с ростом к аналогичному периоду 2022 г. на 23,2%, или на 599,1 млрд тенге;

в местный бюджет поступило 1 293,6 млрд тенге с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 24,2%, или на 252,0 млрд тенге;

в Национальный фонд поступило 1 197,1 млрд тенге с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 14,0%, или на 146,9 млрд тенге.

В сравнении с аналогичным периодом 2022 г. наблюдается рост поступлений в республиканский бюджет по НДС на импорт из трех стран в два раза, НДС на товары внутреннего производства – на 21,2%, КПН – на 20,7% и НДС на импорт из стран ЕАЭС – на 2,0%.





Новость по теме Текущий счет платежного баланса РК сложился с дефицитом в 1,6 млрд долларов

На рост поступлений повлияли следующие факторы:

За 1 квартал 2023 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на золото на 0,8%.



Товарооборот с третьими странами за 1 квартал 2023 г. увеличился на 13,9% (экспорт снизился на 6,7%, импорт вырос в 1,8 раза).

Также наблюдается рост оборотов по реализации по ЭСФ на 8,8 трлн тенге, или на 27,7%.

Ранее стало известно, что темп роста налоговых поступлений в Казахстане упал в пять раз.