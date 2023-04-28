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В Казахстане выросли налоговые поступления в консолидированный бюджет за 1 квартал

В Казахстане выросли налоговые поступления в консолидированный бюджет за 1 квартал Фото: pixabay
Налоговые поступления в консолидированный бюджет Казахстана за 1 квартал 2023 года составили 5,7 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

Налоговые поступления в Консолидированный бюджет (Государственный бюджет+Национальный фонд) за 1 квартал 2023 г. составляют 5 667,3 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 21,4% (998,0 млрд тенге), в том числе:

  • в республиканский бюджет поступило 3 176,7 млрд тенге с ростом к аналогичному периоду 2022 г. на 23,2%, или на 599,1 млрд тенге;
  • в местный бюджет поступило 1 293,6 млрд тенге с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 24,2%, или на 252,0 млрд тенге;
  • в Национальный фонд поступило 1 197,1 млрд тенге с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 14,0%, или на 146,9 млрд тенге.

В сравнении с аналогичным периодом 2022 г. наблюдается рост поступлений в республиканский бюджет по НДС на импорт из трех стран в два раза, НДС на товары внутреннего производства – на 21,2%, КПН – на 20,7% и НДС на импорт из стран ЕАЭС – на 2,0%.


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На рост поступлений повлияли следующие факторы:

  • За 1 квартал 2023 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на золото на 0,8%.
  • Товарооборот с третьими странами за 1 квартал 2023 г. увеличился на 13,9% (экспорт снизился на 6,7%, импорт вырос в 1,8 раза).

Также наблюдается рост оборотов по реализации по ЭСФ на 8,8 трлн тенге, или на 27,7%.

Ранее стало известно, что темп роста налоговых поступлений в Казахстане упал в пять раз.

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