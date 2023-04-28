Девятерым участникам массовых беспорядков в Жамбылской области вынесли приговор
Их обвинили в организации, участии и призыве к массовым беспорядкам, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь, незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также оказании вооруженного сопротивления представителям власти, передает пресс-служба суда Жамбылской области.
Приговором суда одному из подсудимых назначено 16 лет лишения свободы, еще троим – пять и шесть лет лишения свободы.
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Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в условиях чрезвычайного положения.
При назначении наказания суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами чистосердечное раскаяние подсудимых, положительные характеристики, наличие малолетних детей и инвалидность.
Остальные подсудимые с применением закона об амнистии освобождены из зала суда.
Приговор в законную силу не вступил.
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