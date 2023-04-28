Девятерым участникам массовых беспорядков в Жамбылской области вынесли приговор

Девятерых жителей Жамбылской области приговорили к различным срокам по делу о январских событиях, сообщает Zakon.kz.

Их обвинили в организации, участии и призыве к массовым беспорядкам, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь, незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также оказании вооруженного сопротивления представителям власти, передает пресс-служба суда Жамбылской области.

Приговором суда одному из подсудимых назначено 16 лет лишения свободы, еще троим – пять и шесть лет лишения свободы.





Новость по теме Генпрокуратура: В январе 2022 с молчаливого согласия Кудебаева в здании ДП применялись пытки

Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в условиях чрезвычайного положения.

При назначении наказания суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами чистосердечное раскаяние подсудимых, положительные характеристики, наличие малолетних детей и инвалидность.

Остальные подсудимые с применением закона об амнистии освобождены из зала суда.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Комитете национальной безопасности рассказали, что было найдено после январских событий.