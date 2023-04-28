Генпрокуратура: В январе 2022 с молчаливого согласия Кудебаева в здании ДП применялись пытки

В Генеральной прокуратуре Казахстана рассказали, что в январе 2022 с молчаливого согласия Кудебаева в здании ДП применялись пытки в отношении 23 граждан, сообщает Zakon.kz.

Приговором Талдыкорганского городского суда Кудебаев С.М. признан виновным в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия (ст. 362 ч. 4 УК) и пытках (ст. 146 ч. 2) в период "январских событий" и осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, с лишением специального звания генерал-майор полиции.

В Генпрокуратуре РК отметили, что "Кудебаевым С.М. нарушены нормы Конституции Республики Казахстан, Указа главы государства "О введении чрезвычайного положения", законов "О правоохранительной службе" и "Об органах внутренних дел", а также не исполнены требования внутриведомственных приказов и специальных планов".

"При отсутствии признаков нападения вместо того, чтобы обеспечивать общественную безопасность в период ЧП, Кудебаев С.М. дал личному составу незаконную команду покинуть здание и разойтись по домам, тем самым деморализовав сотрудников. Будучи комендантом местности, не обеспечил надлежащую работу оперативного штаба и принятие своевременных мер для стабилизации ситуации в регионе". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Отмечается, что как итог, город Талдыкорган погрузился в хаос и безвластие. Мародеры разграбили торговые дома и объекты бизнеса. Опустошили банкоматы и прилавки супермаркетов, совершали нападения и поджоги зданий акимата области, партии "Нур-Отан".



"Чувствуя безнаказанность и вседозволенность в отсутствие сил правопорядка, преступники захватили здания Департамента полиции области и Управления полиции города Талдыкоргана, откуда похитили около 500 единиц оружия и более 28 тыс. боеприпасов, часть которых до сих пор не найдена". Пресс-служба Генеральной прокуратуры

Государству, гражданам и предпринимателям нанесен материальный ущерб на общую сумму около 5 млрд тенге.





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В период с 7 по 16 января 2022 года с его молчаливого согласия в здании Департамента полиции массово применялись пытки в отношении 23 граждан.





"Более того, на глазах Кудебаева С.М. его подчиненные избивали доставленных лиц на территории департамента, что зафиксировано видеокамерами". Пресс-служба Генеральной прокуратуры

В результате запрещенных методов следствия, которые сопровождались психическим и физическим насилием, а также использованием парового утюга, здоровью указанных граждан причинен вред различной степени тяжести.



Вина Кудебаева С.М. полностью доказана совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

О том, что Кудебаев сбежал от правосудия, стало известно 3 апреля 2023 года, когда он в очередной раз не явился в суд. Его объявили в международный розыск. Генеральная прокуратура сообщила, что начато расследование по факту незаконного пересечения госграницы.



О задержании Серика Кудебаева стало известно 27 апреля. Его поймали в Турции и экстрадировали в Казахстан.



28 апреля бывший начальник ДП Алматинской области Серик Кудебаев осужден к 10 годам. Его признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 362 ("Превышение власти или должностных полномочий"), п. 1 ч. 2 ст. 146 ("Пытки") УК РК.



