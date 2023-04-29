Сестра Ким Чен Ына назвала президента США "стариком без будущего"
Заместитель министра пропаганды и агитации Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера государства Ким Ё Чжон выступила с заявлением 28 апреля, после того, как Байден озвучил подписание так называемой Вашингтонской декларации.
Ким Ё Чжон заявила, что соглашение Южной Кореи и США является "продуктом гнусной враждебной политики", направленной против Северной Кореи.
"Еще один факт, который нельзя упускать из виду, заключается в том, что главнокомандующий вражеской страны открыто и прямо использует выражение "конец режима" перед лицом всего мира. Можно ли считать это сумасбродством старика?" Ким Ё Чжон
Соглашение между Вашингтоном и Сеулом она назвала враждебным выражением отношения к КНДР. Ким Ё Чжон заявила, что договоренность двух стран дает "четкое представление" о том, что Северная Корея будет "делать в будущем".
США и Южная Корея в ходе государственного визита Юн Сук Ёля в Вашингтон анонсирована так называемая Вашингтонская декларация, которая предусматривает развертывание США "стратегических активов" вокруг Корейского полуострова, включая предстоящее прибытие атомной подводной лодки.
Ранее сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что попытка США сбить
межконтинентальную ракету КНДР при ее испытательном пуске в Тихий океан
будет воспринята Пхеньяном как объявление войны.