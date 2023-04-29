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С заботой о своем городе: в новом столичном районе "Нура" провели субботник

Акимат, столица, субботник Фото: Zakon.kz
Ботанический сад - излюбленное место астанчан для занятия спортом и отдыха на природе. Поэтому здесь акимат нового столичного района "Нура" решил провели масштабный субботник, передает корреспондент Zakon.kz.

В масштабном экологическом мероприятии на данном участке приняли участие госслужащие - сотрудники МИД и всех его подведомственных организаций. В целом по району - более 30 госорганизаций  и весь бизнес, в общей сложности более  10 тыс человек. 

Акимат, Астана, субботник

Фото: Zakon.kz

Аким района Жусуп Жумагулов назвал такие субботники традиционными. В  его рамках проводятся  работы по уборке территорий и посадке деревьев.

"Конкретно на этом участке мы занимаемся уборкой территорий, так как в Ботаническом саду планово идет посадка деревьев. Основной посыл субботника исторически сложился в том, что люди должны заботиться о своем городе, люди должны заботиться о том месте где они живут. Очень часто мы об этом забываем и очень часто думаем, что тот мусор, который мы бросим, уберут другие люди, но на самом деле это все начинается с каждого человека. Поэтому выходя сюда, участвуя вместе с остальными он чувствует, что, во-первых, вносит вклад, во-вторых, есть уникальная возможность отвлечься от рутины и заняться созидательным трудом", заявил он. 

Его поддержали и участники мероприятия. 

Акимат, Астана, уборка

Фото: Zakon.kz

"Сегодня все вышли на  субботник в Ботанический сад.  Считаем, что  это очень полезное и нужное мероприятие. Наш город один из самых счистых городов, нужно поддерживать эту чистоту, мы всегда  будем рады помочь в этом благом деле", - отметила сотрудник МИД РК Айнур Ботпаева.

Ранее сообщалось, что аналогичные акции провели в других районах города. Так, в районе "Байконур" в его рамках посадили более тысячи деревьев. 

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