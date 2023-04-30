Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана
Астана
30 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12+14 °C, ночью заморозки 3-5 градусов °C.
1 мая: переменная облачность, дождь. Скорость ветра: 2-7 м/с. Температура воздуха днем +9+11 °C, ночью заморозки 3-5 градусов °C.
2 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11+13 °C, ночью заморозки 3-5 градусов °C.
Алматы
30 апреля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Безветренно. Температура воздуха днем +17 °C, ночью +12+14 °C.
1 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра: 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха днем +19+21 °C, ночью +10+12 °C.
2 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра: 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха днем +12+14 °C, ночью +5+7 °C.
Шымкент
30 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 2 м/с. Температура воздуха днем +12+14 °C.
1 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: ночью 8-13, днем 15-20 м/с. Температура воздуха днем +29+31 °C, ночью +12+14 °C.
2 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: ночью 8-13, днем 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха днем +22+24 °C, ночью +11+13 °C.
Также синоптики представили прогноз на важные погодные явления по Казахстану на 30 апреля