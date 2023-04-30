Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана

Фото: Zakon.kz

В РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды на период с 30 апреля по 2 мая в трех мегаполисах Казахстана: Астана, Алматы, Шымкент, сообщает Zakon.kz.

Астана 30 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12+14 °C, ночью заморозки 3-5 градусов °C. 1 мая: переменная облачность, дождь. Скорость ветра: 2-7 м/с. Температура воздуха днем +9+11 °C, ночью заморозки 3-5 градусов °C. 2 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11+13 °C, ночью заморозки 3-5 градусов °C. Алматы 30 апреля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Безветренно. Температура воздуха днем +17 °C, ночью +12+14 °C. 1 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра: 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха днем +19+21 °C, ночью +10+12 °C. 2 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра: 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха днем +12+14 °C, ночью +5+7 °C. Шымкент 30 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 2 м/с. Температура воздуха днем +12+14 °C. 1 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: ночью 8-13, днем 15-20 м/с. Температура воздуха днем +29+31 °C, ночью +12+14 °C. 2 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: ночью 8-13, днем 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха днем +22+24 °C, ночью +11+13 °C. Также синоптики представили прогноз на важные погодные явления по Казахстану на 30 апреля Читайте также Разбудить источник: как в Алматы готовят к запуску фонтаны Спад суточной заболеваемости коронавирусом наблюдается в Казахстане В Астане начали бороться с комарами

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