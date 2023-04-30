Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана

Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана Фото: Zakon.kz
В РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды на период с 30 апреля по 2 мая в трех мегаполисах Казахстана: Астана, Алматы, Шымкент, сообщает Zakon.kz.

Астана

30 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12+14 °C, ночью заморозки 3-5 градусов °C.

1 мая: переменная облачность, дождь. Скорость ветра: 2-7 м/с. Температура воздуха днем +9+11 °C, ночью заморозки 3-5 градусов °C.

2 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11+13 °C, ночью заморозки 3-5 градусов °C.

Алматы

30 апреля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Безветренно. Температура воздуха днем +17 °C, ночью +12+14 °C.

1 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра: 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха днем +19+21 °C, ночью +10+12 °C.

2 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра: 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха днем +12+14 °C, ночью +5+7 °C.

Шымкент

30 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 2 м/с. Температура воздуха днем +12+14 °C.

1 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: ночью 8-13, днем 15-20 м/с. Температура воздуха днем +29+31 °C, ночью +12+14 °C.

2 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: ночью 8-13, днем 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха днем +22+24 °C, ночью +11+13 °C.

Также синоптики представили прогноз на важные погодные явления по Казахстану на 30 апреля

Читайте также

Разбудить источник: как в Алматы готовят к запуску фонтаны

Спад суточной заболеваемости коронавирусом наблюдается в Казахстане

В Астане начали бороться с комарами

Мухит Турсынали
Казгидромет Астана Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила проезда по платным дорогам
Оплату за проезд по платным дорогам будут взимать по новым правилам
В Минобороны РК прокомментировали передвижение по Алматы
В Минобороны РК прокомментировали передвижение военной техники по Алматы
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
жилой комплекс
Пути преткновения: бизнесмен судится с акиматом из-за стройки жилого дома в 15 метрах от железной дороги
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления