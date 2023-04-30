Врач назвал первые симптомы диабета

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о первых признаках сахарного диабета, сообщает Zakon.kz.

Он объяснил, что предшественником диабета является преддиабет, который обычно проходит бессимптомно, пишут на сайте "Кубанские Новости".

В таком состоянии уровень сахара в крови еще не достигает диабетических показателей, но уровень глюкозы уже выше нормы. Преддиабет можно определить, сдав кровь на анализ и проверив уровень глюкозы.

Мясников посоветовал уменьшить калорийность питания и начать физическую активность в случае уровня глюкозы в крови натощак от 5,6 до 6,9 ммоль/л и после "сахарной нагрузки" от 7,8 до 11,3 ммоль/л, так как указанные значения могут свидетельствовать о преддиабете.

Согласно словам врача, уровень глюкозы в крови натощак от 5,6 до 6,9 ммоль/л, после "сахарной нагрузки" от 7,8 до 11,3 ммоль/л, а также уровень гликозилированного гемоглобина от 6,0 до 6,4 могут указывать на преддиабет.