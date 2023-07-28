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Какие симптомы говорят о развитии сахарного диабета

советы, врач Фото: pixabay
Врач-терапевт Чун Тан назвал неочевидные признаки ранних стадий сахарного диабета, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, пишет express.co.uk, одним из таких симптомов являются проблемы со стулом. Колебания уровня сахара в крови может повлиять на работу ЖКТ и привести к запорам, отметил он.

Эксперт отметил, что настораживающим симптомом является частое мочеиспускание. Врач подчеркнул, что при высоком сахаре почки начинают усиленно выводить его излишки из организма, приводя к полиурии. В результате пациент начинает часто "бегать" в туалет.

Другие проблемы с мочеиспусканием тоже могут указывать на диабет. Повышенный уровень сахара в крови способен спровоцировать поражение нервов, контролирующих мочевой пузырь.

Среди возможных признаков диабета Тан также выделил сухость во рту, сильное чувство жажды, колебание веса, чрезмерный аппетит, плохое заживление ран и проблемы со сном.

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Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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