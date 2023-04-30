Сборная Казахстана выиграла чемпионат Азии по пара дзюдо

Мужская и женская сборные Казахстана по пара дзюдо стали победителями командного чемпионата Азии, сообщает Zakon.kz.

В личном зачете чемпионата Азии сборная Казахстана завоевала четыре золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей.



Женская сборная Казахстана в финале обыграла команду Узбекистана со счетом 3:2. Победу команде принесли Альфия Тлеккабыл, Акмарал Науатбек и Динара Кужулова.

В женской сборной на татами вышли Альфия Тилеккабыл (J1-57 кг), Даяна Федосова (J2-70 кг), Зауре Айтек (J1+70 кг), Акмарал Науатбек (J2-70 кг) и Динара Кужулова (J2+70 кг).

Сборная Узбекистана заняла второе место, а тройку лидеров замкнули спортсменки Индии.

Среди мужчин решающая встреча для Казахстана в командном чемпионате состоялась против команды Узбекистана. Казахстанские спортсмены обыграли Узбекистан, сильнейшую страну мира по пара дзюдо, со счетом 4:0.

В этом соревновании захватывающая борьба была между Олжасом Оразалыулы и чемпионом Паралимпиады Токио-2020 Ферузом Саидовым.

В начале поединка Феруз Саидов набрал первый "вазари". Тем не менее, нашему соотечественнику Олжасу удалось в основное время результативным приемом сравнять счет. Борьба продолжалась до дополнительного времени (голден скор). В дополнительное время Олжас Оразалыулы применил удачный прием и одержал победу.

Следует отметить, что в финале Паралимпийских игр, проходивших в Токио, Феруз Саидов одолел нашего соотечественника Даулета Темиржана. А сегодня на чемпионате Азии Олжасу удалось взять реванш за своего соотечественника Даулета.

Так как соревнования проводились по круговой системе, национальная сборная встретилась со сборной Монголии после Узбекистана и стала победителем в командном зачете чемпионата Азии.





Ранее мы писали, что 16-летняя казахстанская пара дзюдоистка Альфия Тлеккабыл стала чемпионкой Азии.

