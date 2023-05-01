Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа

Пусть крепнет единство нашего народа, вознося нашу страну к новым вершинам. Об этом сказал в своем поздравлении президент РК Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, День единства народа Казахстана – это праздник, олицетворяющий гармонию и согласие в нашей стране.

"Общенациональное единство является нашим бесценным богатством, прочной основой нашей государственности. Казахская земля стала родным домом для представителей разных этносов. Сегодня все наши граждане чувствуют сопричастность к общему прошлому, настоящему и будущему, у нас общие ценности и идеалы. Мы все принадлежим к одной большой семье, единой казахской нации", – сказал президент.

Поступательный прогресс страны, по его словам, зависит от успеха проводимых реформ. Достичь поставленных масштабных целей мы сможем только благодаря нашему нерушимому единству.

"Народная мудрость гласит: "Начало счастья – согласие". Этот завет предков выступает одним из главных приоритетов в построении Справедливого Казахстана. Мы будем последовательно созидать гармоничное общество, основанное на принципах равенства и справедливости. Пусть крепнет единство нашего народа, вознося нашу страну к новым вершинам! Желаю всем согражданам благополучия и процветания! С праздником, дорогие соотечественники!" – сказал Касым-Жомарт Токаев.

День единства народа празднуется в Казахстане с 1996 года и включен в календарь праздников РК. Традиционно в первый день мая в республике принято отдыхать и праздновать единство и взаимное уважение всех живущих в стране этносов. В городах проходят массовые гуляния, фестивали и конкурсы, которые призваны продемонстрировать уникальность разных этносов.

Всего в Казахстане в мире и согласии проживают представители 124 этносов. Ранее мы писали о том, сколько людей разных национальностей проживает в Казахстане. А также о том, какие мероприятия запланированы в Алматы на 1 Мая – День единства народа Казахстана.